Россия смогла развеять миф о непобедимости Запада, написала обозреватель телеканала Al Mayadeen Бусейна Шаабан.

Она отметила, что спецоперация по защите Донбасса «определит судьбу человечества на ближайшие десятилетия», а глубокий кризис между Россией и Западом открыл двери более тесному сотрудничеству РФ с КНР, Индией и Ираном.

«Страны — члены ШОС (Шанхайская организация сотрудничества. — Ред.) увеличивают долю национальных валют во взаиморасчетах, обрекая американский доллар на гибель», — сказано в материале.

Шаабан обратила внимание также на то, что российская экономика смогла справиться с последствиями санкций, а рестрикции только подтолкнули другие страны к внедрению схемы расчетов в нацвалютах, чтобы западные страны не имели возможности ими манипулировать.

«Всем, кто еще верит в силу, мудрость и непобедимость Запада, а также в то, что он является неким образцом и идеалом, стоит немного подождать и убедиться в обратном. Вскоре мы станем свидетелями глобальных изменений, последствия которых будут иметь место в течение столетий», — предрекла Шаабан.

5 апреля директор департамента экономического сотрудничества российского МИДа Дмитрий Биричевский заявил, что Запад действует в ущерб и убыток себе, отказываясь от сотрудничества с российской стороной, доверие к западным странам утрачено, и вернуть его в будущем будет трудно. Биричевский считает, что эта ситуация затянется надолго.

Также 4 апреля на заседании Государственного совета по развитию промышленности в условиях санкций российский президент Владимир Путин обратил внимание на то, что ушедшие из России компании Запада не боролись за свои интересы. Глава государства также обратил внимание на то, что Россия смогла направить все усилия и ресурсы, чтобы преодолеть блокаду, которую сделал Запад. Таким образом, успешная реорганизация многих отраслей поспособствовала замене зарубежной продукции на отечественную.

29 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Запад ведут войну в широком смысле этого слова. Как он подчеркнул, России в этой борьбе важны твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса, решение о начале которой было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.