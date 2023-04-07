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Юрист рассказала об уголовном наказании за мошенничество в банковском секторе

Юрист Гусятникова: мошенники придумывают новые схемы, так как старые перестают работать
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Мошенники постоянно совершенствуют свои методы и придумывают новые всё более сложные схемы, потому что старые перестают работать, рассказала «Известиям» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Эксперт прокомментировала сообщения о том, что злоумышленники стали повышать лимиты операций клиентов банков. Она напомнила о наказании за махинации в банковском секторе: в зависимости от тяжести преступления наказание может быть как в виде штрафа, так и в виде лишения свободы.

«Возможно, банкам следует более активно внедрять биометрические данные для идентификации клиентов. Но здесь проблема не только в желании банков и технологиях, но и в желании самих граждан. Насколько активно они согласятся оставлять свои биометрические данные для идентификации», — отметила она.

При этом эксперт отметила, что доступ к личному кабинету злоумышленники получают при помощи методов социальной инженерии, то есть клиенты кредитных организаций сами предоставляют сведения.

«На законодательном уровне с этим практически невозможно бороться. Нельзя издать такой закон, по которому один человек не сможет разговаривать с другим. Пока мошенники могут использовать такой способ и пока граждане не научатся не разглашать свои персональные данные и пароли, закон и технологии смогут с этим бороться достаточно слабо», — считает Гусятникова.

По ее мнению, необходимо как можно чаще рассказывать о новых способах мошенничества, используя для этого все каналы, чтобы таким образом снизить количество преступлений.

Гусятникова объяснила, что мошеннические махинации в банковском секторе попадают под ст. УК РФ 159.3. «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». В зависимости от тяжести и состава преступления наказание может быть от штрафа до 500 тыс. рублей до шести лет лишения свободы. При этом, если преступление совершено в особо крупном размере (превышает 1 млн рублей), то предполагается лишение свободы до 10 лет со штрафом в размере 1 млн рублей.

«На мой взгляд, существующие сегодня меры наказания вполне достаточны. Проблема заключается в другом. Таких мошенников очень сложно установить, потому что многие из них работают с территории других государств», — подчеркнула юрист.

Говоря о том, какие меры можно предпринять, чтобы не стать жертвой злоумышленников, она назвала единственным действенным способом период охлаждения на денежные переводы, которые превышают определенные суммы, например, 10–20 тыс. рублей. В результате у клиента банка будет время для отзыва перевода средств.

Больше куш: мошенники повышают лимиты переводов клиентов
Как они это делают и есть ли способ обезопасить личный кабинет от кражи

Ранее в этот день сообщалось, что в кредитных организациях рассказали «Известиям», что зафиксирована новая схема работы злоумышленников с банковскими клиентами. В начале мошенники используют стандартные методы, чтобы получить доступ к личному кабинету пользователя, после чего корректируют установленные лимиты на операции, чтобы вывести более крупную сумму на счета дроперов (подставных лиц, которые мошенники используют в схемах по выводу денег. — Ред.).

По информации Центробанка, средняя сумма одного хищения со счетов физлиц в 2022 году выросла на 29,8% по сравнению с 2021-м. Общий объем операций без согласия клиентов за прошлый год увеличился на 4,3% — до 14,16 млрд рублей. Из них вернуть физлицам удалось всего 4,4%, или 618,4 млн рублей, против 6,8% (920,5 млн рублей) в 2021-м.

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