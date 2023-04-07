В Москве начался прием заявок на конкурс «Еда будущего»

Открылся прием заявок на участие в конкурсе новых технологий в индустрии питания «Еда будущего». Об этом сообщается на портале mos.ru.

Заявки принимаются через сайт i.moscow до 5 мая. Для этого требуется описать преимущество своего проекта — это должен быть готовый продукт или его простейшая работающая версия, подготовленная к тестированию или внедрению. Результаты отбора объявят 18 мая.

На конкурсе будет более 20 технологических направлений. От участников ждут решения, связанные с созданием новых продуктов и пищевых ингредиентов с использованием растительных белков, биоудобрений, полезных альтернатив сахару, регуляторов роста для растениеводства. Кроме того, на конкурсе будут оценивать и IT-продукты, включая новые приложения для агрокомплекса, помогающие оценить состояние посевов и спрогнозировать урожайность.

Как отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, «фудтех и агротех — одни из самых быстрорастущих направлений в мире и России». «По нашим данным, в 2022 году в Москве насчитывалось более 350 стартапов, разрабатывающих технологии в этой сфере. Участие в конкурсе позволит стартапам предложить партнерам свои решения, запустить совместные проекты и привлечь финансирование», — подчеркнул он. По словам Фурсина, технологические компании, отобранные на конкурс, получат возможность протестировать продукт на площадках партнеров и масштабировать его.

Конкурс «Еда будущего» продлится с 19 мая по 20 июня, он будет включать в себя диагностику проектов, трекинг, мастер-классы. 23 июня представители 20 самых перспективных стартапов выступят перед потенциальными партнерами в лице корпораций и инвестиционных фондов.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.