11 апреля — Великий вторник 2023: как проводят второй день Страстной недели

Второй день Страстной недели — Великий вторник, верующие в 2023 году встречают 11 апреля. В этот время христиане готовятся к главному православному празднику Пасхи, проводя время в молитвах и духовном очищении. Каждый день Страстной седмицы имеет свое значение и обычаи — о традициях Великого вторника читайте в материале «Известий».

Великий вторник — 2023: суть

Во вторник Страстной недели христиане вспоминают обличение Иисусом фарисеев и книжников в Иерусалимском храме и его последнюю проповедь перед распятием. Христос поразил собравшихся своей мудростью и предрек свое второе пришествие.

Фарисеи пытались смутить Спасителя лукавыми вопросами, однако на каждый из них Сын Божий легко находил ответ. Так, Иисуса спросили, стоит ли жителям провинции Иудеи, покоренной Римской империей, платить налоги кесарю.

«Кесарю кесарево, Богу — Божие», — ответил Мессия, тем самым разделив политику и религию и напомнив, что каждому придется по окончании земной жизни держать ответ перед Господом.

Кроме того, Господь дал собравшимся несколько уроков, иллюстрируя их притчами. Одна из них касалась талантов. Под талантами в рассказе понимались денежные единицы. Хозяин, уезжая в дальние края, дал каждому из своих рабов по несколько талантов — каждому по силе. Тот, кто получил пять талантов, вложил их в дело и вдвое приумножил богатство, так же сделал и второй, получивший два таланта. А тот раб, что получил всего один талант, трудиться не стал и просто зарыл в землю полученное довольствие, чтобы воспользоваться им позднее.

Когда хозяин вернулся, он призвал к себе рабов и спросил, как они распорядились талантами. Тех, что смогли приумножить полученное, он похвалил, а последнего — наказал. Он отнял у раба талант и отдал тому, у кого было больше всего. Так появилось выражение «не зарывай талант в землю». Смысл притчи в том, чтобы каждый, кому дано богатство или способность, старался их развить, приумножить, пустить во благо себе и другим.

Еще одна притча Христа повествует о десяти девах. Десять подруг невесты ожидали жениха — у пяти из них в лампадах было масло, а другие пять елеем не запаслись. И когда пришло время встречать жениха, пять «неразумных» дев отправились покупать масло и не успели встретить виновника торжества. А после ворота брачного пира для них закрылись.

В этом рассказе жених символизирует второе пришествие самого Христа. Так, праведники, которые всю жизнь готовили себя к встрече с Господом, войдут в Царство Небесное, а те, кто пренебрегал законами Божьими, останутся за порогом.

Так Иисус дал своим ученикам несколько прощальных уроков и пообещал однажды вновь снизойти на землю, уже перед Страшным судом.

Великий вторник – 2023: традиции

Верующие проводят второй день Страстной седмицы в молитвах и покаянии. В церквях идут службы, священнослужители рассказывают прихожанам об уроках Христа и их значении.

Продолжается строгий пост — к употреблению разрешена лишь сырая пища без масла, продукты животного происхождения под запретом. Подробнее узнать об истории и традициях Великого поста можно в подкасте «Известий» «Давайте разберемся», героем которого стал шеф-повар кухни Данилова монастыря, знаток русских кулинарных традиций, повар и историк еды Олег Ольхов.

Всю Страстную неделю также называют Чистой — христиане ведут подготовку к Пасхе, убирают свои жилища и избавляются от лишних вещей. В Великий вторник, в частности, можно отдать нуждающимся вещи, которые больше не пригодятся.

Также можно начинать закупать продукты к пасхальному столу и обязательно обновить или постирать скатерть.

Великий вторник – 2023: что можно и нельзя делать

Работать в дни Страстной недели можно и нужно — ко вторнику необходимо закончить все дела, связанные с шитьем, и продолжать уборку.

А вот развлекаться, устраивать гулянья и личные праздники, веселиться не полагается. Не благословляет церковь и браки, заключенные в период Великой седмицы.

Значение других дней Страстной недели описано в специальном материале. Подробнее узнать об истории и традициях Великого поста можно в подкасте «Известий» «Давайте разберемся», героем которого стал шеф-повар кухни Данилова монастыря, знаток русских кулинарных традиций, повар и историк еды Олег Ольхов.