Директора стройфирмы обвинили в обмане клиентов на 4 млн рублей на Алтае

В Горно-Алтайске передано в суд уголовное дело по факту мошенничества в отношении клиентов строительной фирмы. В обмане граждан подозревают директора компании.

По версии следствия, с июля по декабрь 2021 года мужчина заключал контракты для проведения ремонта учреждений и поставки стройматериалов в различные регионы. Заказчики переводили предоплату в размере 30%. При этом у обвиняемого не было финансовой и фактической возможности исполнить контракт. Об этом сообщает altapress.ru.

В частности, обвиняемый не выполнил заказ на благоустройство детского сада в Псковской области, на проведение капремонта образовательного учреждения в Орловской области и на поставку сортировочной машины в Карелии. Общий ущерб составил 4 млн рублей.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.