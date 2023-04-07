Синоптик спрогнозировал до +15 градусов тепла в выходные в Москве

В эти выходные, 7 и 8 апреля, жителей Москвы и Московской области ждет погода, характерная для начала мая, — с ясным небом и температурой до +15 градусов. Об этом «Известиям» 7 апреля рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что в выходные и в начале следующей недели москвичи смогут насладиться погодой с ясным небом, без осадков и со слабым ветром. Ночью температура составит около 0 градусов, а днем — +12 …+15 градусов.

«Погода в Москве и Московской области очень напоминает раннюю майскую. Только одного штриха не хватает — зелени. А так температура практически приближается к той, что наблюдается в самые последние дни апреля и начале мая. То есть самое время расцветать и лопаться почкам», — подчеркнул Шувалов.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что четверг, 6 апреля, стал самым теплым днем в Москве в 2023 году. По его словам, в этот день на главной метеостанции столицы ВДНХ температура воздуха поднялась до отметки +13,8 градуса.