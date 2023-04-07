Реклама
Прямой эфир
Общество
Решение об аресте Треповой по делу о теракте в кафе Петербурга вступило в силу
Мир
Постпред РФ заявил о попытке Гросси «откалибровать» инициативу по безопасности ЗАЭС
Мир
NYT сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине
Мир
Пентагон изучит сообщение о новой утечке секретных документов по Украине и КНР
Мир
МО предупредило о провокации Киева для дискредитации РФ на международной арене
Мир
CNN сообщил о намерении Байдена отложить объявление об участии в выборах до лета
Мир
После теракта в Тель-Авиве Нетаньяху мобилизовал резервных пограничников
Происшествия
В Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар
Происшествия
Город Пологи в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Общество
Минюст включил журналиста Аркадия Бабченко в список иноагентов
Общество
Силовики посетили заработавшие после скандального закрытия бары в центре Санкт-Петербурга
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам до 14 градусов тепла в субботу
Происшествия
В Новой Москве начался пожар в поле

Синоптик спрогнозировал до +15 градусов тепла в выходные в Москве

Синоптик Шувалов: 7 и 8 апреля москвичей ждет погода с ясным небом и до +15 градусов тепла
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В эти выходные, 7 и 8 апреля, жителей Москвы и Московской области ждет погода, характерная для начала мая, — с ясным небом и температурой до +15 градусов. Об этом «Известиям» 7 апреля рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что в выходные и в начале следующей недели москвичи смогут насладиться погодой с ясным небом, без осадков и со слабым ветром. Ночью температура составит около 0 градусов, а днем — +12 …+15 градусов.

«Погода в Москве и Московской области очень напоминает раннюю майскую. Только одного штриха не хватает — зелени. А так температура практически приближается к той, что наблюдается в самые последние дни апреля и начале мая. То есть самое время расцветать и лопаться почкам», — подчеркнул Шувалов.

Жара, апрель: температура в Москве достигла значений середины весны
Какие погодные аномалии ждут россиян до конца месяца

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что четверг, 6 апреля, стал самым теплым днем в Москве в 2023 году. По его словам, в этот день на главной метеостанции столицы ВДНХ температура воздуха поднялась до отметки +13,8 градуса.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023