Задержанный в Херсонской области агент признался в отправке СБУ данных о ВС РФ

Украинский агент, задержанный по подозрению в шпионаже в Херсонской области, дал признательные показания, следует из видео, опубликованного ФСБ РФ в пятницу, 7 апреля.

По его словам, информацию он передавал некой женщине, представившейся военнослужащей Вооруженных сил Украины (ВСУ), он был обязан пересылать данные о действиях российской армии. Так, спустя несколько дней после начала взаимодействия женщина попросила предоставить все собранные данные.

«Сказала сбрасывать всё, что есть: техника, дислокация, перемещения. Я отправил конкретно по территории чернобаевского аэропорта — там несколько точек и локаций ВС РФ», — заявил задержанный.

Он также описал две точки, где находилась техника и боеприпасы Вооруженных сил РФ.

Также был опрошен его подельник. Он сообщил, что отправлял видеоматериалы с дислокацией военной техники знакомому из Службы безопасности Украины (СБУ).

О задержании этих подозреваемых стало известно ранее в этот день. Возбуждены уголовные дела по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), по которой задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Оба украинских агента помещены под стражу.