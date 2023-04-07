Курс юаня превысил 12 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс юаня превысил 12 рублей. Об этом 7 апреля свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 9:00 мск стоимость китайской валюты доходила до 12,01 рубля. Рост составил 1,78%. После этого она продолжала держаться на уровне 11,9–12 рублей.

Курс юаня достиг таких значений впервые с 21 апреля 2022 года.

Ранее в этот день курс доллара достиг отметки 82 рубля, а курс евро вырос до 90 рублей.

Кандидат экономических наук, доцент МГИМО МИД РФ Эльвира Белозорова отреагировала на это заявлением о том, что от доллара стоит ждать повышения до 90 рублей, а евро может достигнуть отметки в 105 рублей. Она рассказала «Известиям», что на таком уровне курс может закрепиться в текущем году.

5 апреля аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал «Известиям», что ослабление рубля в начале апреля связано с дисбалансом спроса и предложения валюты. По его словам, с 7 апреля продажи юаней могут немного возрасти, что будет снижать зависимость курса рубля от колебаний нефтяных цен и поддерживать валюту стабильной.

В свою очередь 30 марта финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отмечал, что курс евро растет в ходе торгов на Мосбирже на фоне укрепления европейской валюты на «Форекс» и падения индекса доллара.