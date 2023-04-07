Посол КНР в России рассказал о числе изучающих русский и китайский языки

Русский язык в Китае изучает порядка 90 тыс. человек, число россиян, обучающихся китайскому языку, составляет примерно 40 тыс. человек. Такие данные (на конец 2021 года) «Известиям» привел посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«Мы вышли на стабильное развитие двусторонних студенческих обменов. По состоянию на конец 2021 года в 368 учебных заведениях России 40 тыс. человек изучали китайский язык, в Китае 90 тыс. человек изучали русский язык», — сказал китайский дипломат.

По его словам, в последние годы сотрудничество между Китаем и Россией в образовании демонстрирует всё больше ярких моментов. Это, в частности, проявилось в усовершенствовании механизмов сотрудничества. Так, стороны создали китайско-российский комитет по гуманитарному сотрудничеству, подкомиссию по образовательному сотрудничеству и достигли консенсуса по продвижению взаимного признания дипломов и ученых степеней и созданию международной образовательной сети. В сентябре 2017 года был учрежден Китайско-российский союз многопрофильных университетов, в котором к настоящему времени уже состоят более 60 вузов двух стран.

«Продолжает расти «лихорадка китайского языка» и «лихорадка русского языка». В 19 открытых в России «Институтах Конфуция», четырех «Классах Конфуция», а также в 35 российских культурных центрах в КНР усиленно проводится языковое взаимодействие двух стран», — отметил Чжан Ханьхуэй.

Он добавил, что по уровню высшего образования Россия находится в первых рядах в мире, а в сфере фундаментальных теорий находится на одном уровне с США и странами Западной Европы, а в некоторых областях даже превосходит их.

Посол подчеркнул, что Пекин нацелен и дальше расширять двусторонние студенческие обмены, продвигать сотрудничество в таких сферах, как обучение языкам, базовое образование, научные исследования, способствовать культурным обменам и связям между народами и «воспитать еще больше продолжателей дела дружбы между Китаем и Россией».

21 марта после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в данный момент находятся на наивысшем уровне.