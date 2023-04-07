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Лидер «желтых жилетов» выступил против поставок оружия на Украину

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mauricio Campino
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Французское движение «желтых жилетов» не поддерживает поставки оружия на Украину западными странами. Об этом 7 апреля заявил один из лидеров движения ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет.

«Они («желтые жилеты». — Ред.) против, потому что у этого есть цена. Бюджет французской армии увеличат до €400 млрд, и это значительное увеличение», — ответил Валет на вопрос «РИА Новости».

Координатор движения напомнил, что в его состав входят экономически неустойчивые слои населения Франции.

«И этих людей власти будут просить всячески ужаться, в то время как они увеличивают военный бюджет на миллиарды евро, в том числе и для того, чтобы поддержать промышленность войны, которая происходит не на территории Франции. Люди этого не понимают», — заявил он.

В этот же день Тьерри-Поль Валет предположил, что из-за пенсионной реформы во Франции в ближайшие дни, скорее всего, произойдет социальный взрыв. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон скоро спровоцирует людей на новые выступления.

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Ранее, 1 апреля, во Франции вызвала негодование новость о том, что Киев заказал у Варшавы 100 многоцелевых бронетранспортеров Rosomak, произведенных по лицензии Финляндии. Читатели газеты Le Figaro возмутились, что данную покупку будут оплачивать США и страны Евросоюза (ЕС).

31 марта вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Эммануэль Жильбер Сорлин отметил, что граждане Франции выступают против поставок оружия Украине и не хотят втягиваться в конфликт с Россией. Сорлин считает, что французы хорошо знают свою историю и культуру и помнят о связях с Россией. По его словам, люди предпочли бы направить средства на благотворительность, а не на помощь Киеву.

Ранее, 24 марта, бывший европарламентарий Флориан Филиппо заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости ускорить поставки ракет всех типов Украине заставило его негодовать. Он подчеркнул, что французский лидер представляет общественную опасность.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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