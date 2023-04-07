ФАС возбудила дело в отношении «Аэрофлота» за недостоверную рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении российской авиакомпании «Аэрофлот» за недостоверную рекламу, отмечает пресс-служба ведомства в пятницу, 7 апреля.

«В бортовом журнале «Аэрофлота» содержалось рекламное сообщение, в котором компания утверждала, что предоставляет бесплатную услугу по перевозке лыжного или сноубордического снаряжения для приобретателей билетов на свои рейсы», — говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале службы.

Вместе с тем, согласно обращению заявителя, ему пришлось два раза оплатить стоимость провоза указанного снаряжения, что подтверждается предоставленными чеками, заявили в ведомстве.

«В случае установления вины ПАО «Аэрофлот» грозит ответственность в соответствии с Законом о рекламе», — отметили в ФАС.

13 января Верховный суд постановил, что лоукостер «Победа» «уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади».

Позже, 20 января, стало известно, что «Победа» не будет изменять габариты своей ручной клади даже после решения Верховного суда, которое обязывает устранить двойные стандарты перевозчика.