В Сочи пройдет фестиваль художественной гимнастики «Алина-2023»

В академии «Небесная грация» в Сочи 8 апреля пройдет международный детский благотворительный фестиваль художественной гимнастики «Алина-2023». Сейчас под присмотром опытных наставников будущие звезды оттачивают движения и проводят последние перед шоу репетиции.

В выступлении примут участие юные гимнастки не только из разных регионов России, но и из зарубежных стран. Темой в этот раз станет культурное достояние России.

«Подготовка фестиваля заняла два месяца. Это придумка сценографии, придумка световой партитуры — как это будет в шоу, проектировка, логистика. Работа была проделана большая, но всё еще впереди», — рассказал технический директор мероприятия Георгий Нечунеев.

При этом возможности академии позволяют организовать концертную площадку мирового уровня, не прерывая тренировок, репетиций и плановых спортивных сборов.

В числе гостей в этот раз китайские спортсменки. Сейчас они получают «уроки мастерства» от российских тренеров и готовятся к участию в фестивале.

«Мне так всё тут понравилось, что я хотела бы остаться в Сочи», — рассказала ученица школы гимнастики Zhong Ling Чая Джанг.

«Здесь прекрасные обстановка и условия. Мы счастливы тут находиться. Мы живем, едим, тренируемся и отдыхаем в одном месте. Для сравнения, у нас в Китае, чтобы попасть на тарировку, детям нужно тратить 1–2 часа только на дорогу», — отметила тренер школы гимнастики Zhong Ling Диндинг Джоу.

Китайские гимнастки выступят вместе с россиянками с номером «Байкал», который поставила мастер спорта по художественной гимнастике, тренер и хореограф Наталья Белугина — ветеран фестиваля «Алина». На ее счету десятки постановок. Белугина рассказала о том, как идет совместная работа.

«Они исполнительные. Они очень исполнительные. И сами девочки, и сами тренеры. Ты им говоришь что-то, они потом и на улице репетируют, и в зале, и в гостинице. Они такие», — отметила она.

Выступят в Сочи и легендарные сестры Аверины. Их номер «Русский авангард» будет посвящен творчеству художника Казимира Малевича. Автор постановки — хореограф сборной России Ирина Зеновка, которая придумала уникальные костюмы-трансформеры.

«Это многофункциональное платье, которое тянется, оно может быть длинным, может быть коротким, может быть с рукавами, может быть без рукавов, как угодно можно его надеть, любые фигуры, у нас сначала «портрет без лица», — рассказала серебряный призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира Дина Аверина.

«У нас красный квадрат и синий квадрат. Это прямо настоящее искусство», — добавила пятикратная чемпионка мира Арина Аверина.

Не покидает тренировочного зала основатель фестиваля Алина Кабаева. Она помогает участникам советами и корректирует номера.

«Эти дети у тебя стоят и хлопают — пусть они смотрят в сторону акробатической дорожки. Потом берет девочка обруч и делает», — отметила олимпийская чемпионка, глава благотворительного фонда Кабаева.

Всего на предстоящем фестивале зрители увидят 13 номеров, в которых задействованы дети из 25 российских городов, а также девочки из Белоруссии, Казахстана, Китая, Кубы и Узбекистана.

Участие в фестивале бесплатное. Все расходы, включая проезд, подготовку с хореографами и костюмы, спортсменкам оплачивает Благотворительный фонд олимпийской чемпионки и многократной чемпионки мира Алины Кабаевой.

В Сочи приехали сотни российских спортсменок. По словам Кабаевой, это прекрасная возможность увидеть самых талантливых и перспективных гимнасток страны. Кабаева лично провела контрольную тренировку, в которой приняли участие 50 гимнасток, лучшие из которых уже совсем скоро получат приглашение бесплатно поучиться в академии «Небесная грация».

«Вы большие молодцы, мы будем вас в дальнейшем приглашать на сборы с тренерами. Это только первые шаги к успеху вы делаете, причем я вас уверяю, если у вас в спорте есть дисциплина, и в жизни это поможет, у вас будет всё тоже хорошо, вс,ё обнимаю, целую спасибо, большое спасибо», — сказала олимпийская чемпионка.

Обо всем, что сейчас происходит в академии, можно узнать из Telegram-канала «Небесная грация». В нем подробно и практически в режиме реального времени рассказывается об участниках фестиваля и сборов, знаменитых гостях, прославленных тренерах и легендарных спортсменах.