Вулкан Безымянный на Камчатке в третий раз за день выбросил столб пепла

Камчатский вулкан Безымянный в третий раз за день выбросил столб пепла, ему присвоили высший уровень авиационный опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю в пятницу, 7 апреля.

Пепел поднялся на высоту 5,5 км, в то время как высота самого вулкана почти в два раза меньше — 2,9 км.

Шлейф от пеплового выброса распространился в сторону Камчатского залива, на восток от вулкана. При этом населенные пункты на этом направлении отсутствуют, туристические группы также не обнаружены.

«Красный» код авиационной опасности, согласно геологическим нормам, характеризуется сильной сейсмической активностью. Среди возможных прогнозов на вулкан — эксплозивные извержения со взрывами в ближайшие 24 часа, а также объем пеплового облака на высоту 7,5 км.

Безымянный является одним из самых активных вулканов мира. Он находится вблизи Ключевского вулкана на Камчатке примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района.

Ранее, 29 марта, сообщалось, что вулкан Безымянный выбросил несколько столбов пепла.

5 марта пепловый выброс высотой 5,5 км был зафиксирован на вулкане Шивелуч на Камчатке. Пепловый шлейф от вулкана распространился на расстояние до 5 км.