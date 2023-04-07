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Чернышенко заявил о готовности России участвовать в строительстве АЭС во Вьетнаме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россия готова участвовать в строительстве атомных электростанций (АЭС) во Вьетнаме. Об этом 7 апреля заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Россия готова участвовать и помогать Вьетнаму в случае принятия решения о строительстве атомных электростанций как большой, так и малой мощности», — сказал он в Ханое во время рабочего визита.

Чернышенко указал, атомная энергетика могла бы сыграть важную роль в обеспечении энергетического суверенитета Вьетнама и достижении цели климатической нейтральности.

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Кроме этого, делегация во главе с Чернышенко посетила 32-ю международную выставку Vietnam EXPO 2023. Он отметил, что участие в этом мероприятии — возможность установить личные контакты между представителями бизнеса двух стран.

В рамках деловой программы многоотраслевой выставки прошла презентация международного фиджитал-турнира «Игры будущего», который пройдет в 2024 году в городе Казани.

Ранее, 13 декабря, госкорпорация «Росатом» направила документы для участия в конкурсе на строительство АЭС в Саудовской Аравии. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что «Росатом» является единственной компанией, которая имеет полный список компетенций в рамках всей технологической цепочки ядерного топливного цикла и в данный момент работает над АЭС в 11 странах мира.

12 октября стало известно, что Россия и Марокко подпишут соглашение о строительстве атомной электростанции в королевстве. АЭС в Марокко может стать второй в Африке после электростанции «Коберг» в ЮАР.

В сентябре вице-президент входящего в «Росатом» АО «АСЭ» Александр Мертен сообщил, что к 2030 году планируется запустить два новых энергоблока АЭС «Пакш» в Венгрии. По его словам, заливка первого бетона ожидается осенью 2023 года.

20 июля 2022 года в Египте при участии РФ началось строительство первой в стране атомной электростанции «Эд-Дабаа». На станции будут расположены четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200. Общая мощность станции составит почти 4,8 ГВт. Строительство всех четырех блоков электростанции планируется завершить к 2028–2029 годам.

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