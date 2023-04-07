Банк Америки прервал конференцию из-за критики Зеленского и Байдена

Банк Америки (BofA Securities) был вынужден прервать онлайн-конференцию по вопросам геополитики из-за критики в адрес Украины и правительства США. Также были отменены предстоящие заседания. Об этом сообщил обозреватель Financial Times Джонатан Уитли в своем материале.

В статье упоминаются тезисы старшего вице-президента BofA Securities Дэниела Шихана, которые он приводил во время конференции. Так, Шихан назвал президента Украины Владимира Зеленского «мастером манипуляции и пародирования». Он также заявил, что администрация президента США Джо Байдена имеет «серьезные опасения» насчет Зеленского.

Участники мероприятия также поделились своими впечатлениями от прошедшей конференции. По их словам, неназванный профессор политологии выступил на мероприятии с критикой действий американских властей, касающихся поставок оружия.

«Это было больше похоже на Банк России, чем на Банк Америки, всё мероприятие было в подавляющем большинстве пророссийским», — высказался один из участников.

Уточняется, что отмененные заседания также должны были быть посвящены антироссийским санкциям и отношениям Москвы и Вашингтона.

5 апреля, говоря о российско-американских отношениях на фоне геополитической повестки, российский президент Владимир Путин отметил, что двусторонние отношения переживают глубокий кризис по вине США. На Соединенных Штатах лежит ответственность за эскалацию конфликта на Украине, отметил он.

В начале марта с критикой в адрес Байдена выступила бывший член палаты представителей американского конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард. Политик обвинила американского лидера в начале новой холодной войны и подталкивании США и всего мира к третьей мировой войне из-за наращивания поставок оружия ВСУ.

При этом, как написала 3 марта газета The New York Post, Байдену не удалось убедить сограждан в необходимости поддерживать Украину, в связи с чем она может стать для него очередным большим провалом. Издание отметило, что в настоящий момент лишь 48% американских граждан поддерживают идею отправки оружия Киеву.