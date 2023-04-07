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Власти КНР ввели санкции против двух американских организаций из-за Тайваня

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Shou Yi Tsang
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КНР ввела санкции против Гудзоновского института и Президентской библиотеки Рональда Рейгана из-за нарушения принципов «одного Китая». Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу, 7 апреля, на официальном сайте МИД КНР.

Уточняется, что причиной такого решения стало предоставление этими организациями главе администрации Тайваня Цай Инвэнь «платформы для участия в сепаратистской деятельности в Соединенных Штатах». Таким образом, американская сторона нарушила договоренности с Пекином и положение трех совместных китайско-американских соглашений.

С 7 апреля учреждения Китая, а также частные лица не имеют права заключать с Гудзоновским институтом и библиотекой Рейгана каких-либо сделок, обменов, а также осуществлять с ними другие виды деятельности. В свои очередь четырем руководителям указанных американских организаций запрещен въезд на территорию КНР и выдача китайских виз. Все их активы на территории страны будут заморожены.

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6 апреля пресс-служба минобороны КНР заявила, что США должны прекратить любые официальные контакты с Тайванем и правящей на острове Демократической прогрессивной партией.

Ранее, 13 марта, председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что Пекину следует решительно противостоять внешнему вмешательству в дела Тайваня и сепаратистской деятельности по достижению независимости острова.

Отношения между США и Китаем обострились после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который состоялся в августе прошлого года. Китайская сторона считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня. После визита Пелоси НОАК приступила к учениям с боевыми стрельбами у острова.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

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