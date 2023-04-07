Эксперт указала на растущую популярность людей старше 50 лет на рынке труда

Соискатели старше 50 лет станут более востребованными на рынке труда, потому что они охотнее молодежи идут в рабочие профессии и больше склонны следовать правилам. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявила директор центра карьеры корпорации «Синергия», HR-стратег Анна Рудакова.

«Драка за кадры — именно так можно назвать то, что будет происходить на рынке труда в 2023 году. Работодатели будут очень активно обращать внимание на рынок 50+», — рассказала Рудакова в интервью «РИА Новости».

По ее словам, этому поспособствовали ковидные ограничения и освободившие рабочие места мигранты. Эксперт отметила, что доля кандидатов старше 50 лет выросла за год с 5 до 17%.

«Зато люди, которым по 50 лет более лояльны к рынку... Они уже не стремятся хватать звезды с неба. Им главное — иметь работу и в целом ощущать некое спокойствие», — обратила внимание Рудакова.

Однако, по ее словам, принимать на работу будут всё равно не всех. Соискателю нужно будет показать, что работнику хватит энергии, профессионализма и возможностей выполнять задачи.

Ранее, 29 марта, карьерный эксперт службы занятости населения Москвы Светлана Семеренко рассказала, как успешно пройти собеседование. По ее словам, важен не сам ответ на вопрос руководителя, а реакция кандидата. Это является проверкой на стрессоустойчивость.

20 марта опубликовали опрос, согласно которому 55% соискателей не боятся отказать потенциальному работодателю, если считают, что вакансия им не подходит. Отмечалось, что это самый высокий процент за последние восемь лет.

6 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень безработицы в России в январе текущего года обновил исторический минимум и составил 3,6%. Она отметила, что в регионах продолжается реализация дополнительных мер, направленных на обеспечение занятости. Например, заключение договоров на участие 24 тыс. человек в оплачиваемых общественных и временных работах.