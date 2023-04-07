Российский военный встретился со школьниками и рассказал им о своем участии в СВО

Российский военнослужащий в свой краткосрочный отпуск встретился с учащимися школы № 1 города Тобольска, где поделился с ними опытом участия в спецоперации. Видео с мероприятия в пятницу, 7 апреля, опубликовало Минобороны РФ.

В ходе встречи он рассказал ребятам, как получил повестку, чем занимался до спецоперации и что планирует делать после ее окончания. Кроме того, гость отметил, что не планировал связывать свою жизнь с армией, однако понимал важность происходящих событий.

Участник СВО поблагодарил школьников за оказанное внимание и поддержку, отдельно выделив письмо четвероклассницы, которое он получил, находясь на передовой.

«Когда письма получаешь от детей, это очень трогательно. У меня был случай: получил письмо от четвероклассницы. Попросил ее не переставать писать, потому что это поддерживает, поднимает моральный дух. Понимаешь, за что ты борешься», — поделился военнослужащий.

27 марта первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, что в рамках акции «Мы вместе. Дети» ребята отправили порядка 1 120 000 «добрых писем» военнослужащим в зону проведения спецоперации, написали 1075 песен и стихов о героических поступках российских бойцов.

6 декабря Минобороны сообщило, что военнослужащие фельдъегерско-почтовой связи доставили письма и посылки от родственников своих сослуживцев, которые выполняют задачи в зоне проведения спецоперации. За день военные почтальоны могут доставлять до 1 тыс. отправлений и бандеролей. Почтальоны стремятся передавать поручения как можно оперативнее.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.