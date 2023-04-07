Эксперт объяснил важность товарных индикаторов для экономики РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в правительство РФ доклад с перечнем товаров различных отраслей, на основании которого планируется создать национальные ценовые индикаторы, узнали «Известия».

В перечне — продукция нефтяной промышленности, АПК, черной и цветной металлургии, а также производство минеральных удобрений. И.о. директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ, партнер КА «Муранов, Черняков и партнеры» Олег Москвитин уверен, что для российской экономики формирование национальных биржевых индикаторов должно быть одним из приоритетов.

«Правительство и ФАС России начали с самого первоочередного и приоритетного в настоящий момент. В дальнейшем сюда же могут быть добавлены, например, биоресурсы, лесопродукци», — сказал он.

По словам Москвитина, такой список — путь к стабилизации ценообразования, снижению цен, что выгодно в итоге и для конечных потребителей — граждан и малого бизнеса.

«Объективные национальные биржевые индикаторы будут использоваться и для хеджирования рисков участников рынка, что особенно важно для независимости от иностранных индексов в условиях закрытости от нас многих зарубежных рынков и ориентирования бизнеса на внутренний рынок», — добавил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Особенности национальной индикации: ФАС определила перечень российских товаров для установки цен