Число граждан-банкротов в России увеличилось почти в 1,5 раза

В России по итогам января–марта этого года суды признали несостоятельными 76 тыс. россиян, что на 40,3% больше прошлогодних показателей, следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия».

Подавляющую часть процедур о несостоятельности, как и прежде, инициировали сами должники: 96,7% случаев против прошлогодних 94,8%. Оставшаяся — приходится на конкурсных кредиторов и налоговую службу. Рейтинг лидеров по абсолютному числу банкротств физлиц в этом году возглавила Москва, которая год назад уступала места в списке Краснодарскому краю и Московской области.

За первые три месяца к другой схеме банкротства — внесудебной — были допущены 2,5 тыс. человек, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021-го, говорится в данных «Федресурса». Доля запущенных дел к числу поданных заявлений за год выросла с 55 до 69%. Всего с сентября 2020-го по март этого года процедуру прошли 16 тыс. человек с суммой долга 5,55 млрд рублей. Из них завершены почти 11 тыс. дел, в рамках которых гражданам списаны долги в 3,82 млрд.

Процедура несостоятельности через суд действительно помогает освободится от непосильных долгов и актуальна в любых экономических условиях, отметил первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. По его словам, информированность граждан о возможности списания долгов возрастает из года в год, как и доверие к этому инструменту. Это и объясняет такую динамику по дефолтам.

Темпы роста судебных банкротств граждан стабилизировались и в ближайшее время вряд ли ускорятся, поскольку эффект новизны процедуры уже себя исчерпал, а экономические факторы не столь изменчивы, чтобы повлиять на динамику, рассказал руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин. По итогам года стоит ожидать роста дефолтов около 40%.

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Ссуды и следствия: число граждан-банкротов увеличилось почти в 1,5 раза