Облившую памятник Зорге женщину приговорили к штрафу в 5 тыс. рублей

Мировой судья судебного участка Первореченского судебного района Владивостока приговорил 41-летнюю женщину, облившую краской памятник Рихарду Зорге, к штрафу в размере 5 тыс. рублей, сообщил в пятницу, 7 апреля, региональное управление Следственного комитета РФ.

«Следствием и судом установлено, что ранним утром 9 мая 2022 года осужденная, находясь на территории сквера имени Рихарда Зорге, расположенного недалеко от проспекта 100-летия Владивостока, с целью причинения ущерба памятнику Герою Советского Союза Рихарду Зорге, имеющему историко-культурное значение, нанесла на постамент красящее вещество красного цвета», — напомнили следователи обстоятельства дела.

Уточняется, что женщина скрыла лицо маской и мерами сокрытия личности она подтвердила умышленный характер содеянного. Из-за ее действий потребовалось проведение восстановительных работ.

16 мая прошлого года женщину арестовали по подозрению в осквернении памятника Зорге. Тогда сообщалось, что ее обвинили по ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»). Уточняется, что в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания прокуратура принесла на приговор апелляционное представление.

По заданию советской военной разведки немецкий коммунист Рихард Зорге прибыл в Японию в 1933 году и создал эффективную сеть сбора информации. Под своими позывными Рамзай и Инсон он одним из первых сообщил о примерном времени готовившегося нападения Германии на СССР.

Еще большую ценность имели переданные им сведения о том, что Япония не вступит в войну против Советского Союза в 1941 году. Зорге был арестован японской контрразведкой 18 октября 1941 года. После долгих допросов его приговорили к смертной казни, которая состоялась 7 ноября 1944 года.

В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.