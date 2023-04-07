Самолеты из Москвы, Петербурга, Новосибирска и Иркутска не смогли сесть во Владивостоке
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- Самолеты из Москвы, Петербурга, Новосибирска и Иркутска не смогли сесть во Владивостоке
Сильный туман в столице Приморья не позволил приземлиться самолетам из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Иркутска в аэропорту Владивостока. Об этом в пятницу, 7 апреля, узнали «Известия».
Из-за непогоды все самолеты ушли на запасной аэродром в Хабаровск.
По информации местного портала VL.RU, к 10 часам по местному времени туман стал рассеиваться, и все они скоро будут по очередь заходить на посадку.
13 января из-за сильного бокового ветра в Санкт-Петербурге 13 самолетов ушли на запасные аэродромы. При этом сам аэропорт Пулково продолжил работать в сложных метеоусловиях в штатном режиме. 17 самолетов из Санкт-Петербурга принял московский аэропорт Шереметьево.