Народный артист Андрей Соколов рассказал о работе на космос

Актер Андрей Соколов вместе с коллегами 6 апреля побывал на космодроме Плесецк. Культурная миссия в Архангельскую область состоялась в преддверии Дня космонавтики.

Артисты прилетели поздравить офицеров с их профессиональным праздником. Оказалось, что у народного артиста много общего с военнослужащими.

«По первому образованию моя специальность — инженер-технолог по производству летательных аппаратов, у меня диплом Московского авиационно-технологического института, — удивил народный артист. — К сожалению, страны, в которой я вырос, — СССР — уже нет. И МАТИ уже нет. Конечно же, по этому поводу есть и ностальгия. В свое время была такая международная программа «Союз – Аполлон», и наша кафедра делала оболочку на «Союз». Но с другой стороны, я вижу, как всё возрождается. Это придает уверенности в завтрашнем дне».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 7 апреля, в 10:00:

Плесецк в иллюминаторе: звездный десант высадился на космодроме