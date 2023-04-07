«Известия» показали работу саперов в пригороде Мариуполя

Сводный отряд инженерных войск ВС РФ провел разминирование местности в пригороде Мариуполя. Кадры боевой работы в пятницу, 7 апреля, показал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Военнослужащие с максимальной осторожностью осматривают территорию на наличие взрывных боеприпасов. В этот раз задачей саперов была проверка местности вблизи завода Ильича и опор линии электропередачи.

Обнаруженные снаряды бойцы уничтожают в безопасном месте с соблюдением всех требований.

«В ходе проверки были обнаружены боеприпасы, целый склад. Боеприпасы различные: фугасные, осколочные, зажигательные. Судя по проверенной территории, тут стояли танковые подразделения, непосредственно танковые боеприпасы были обнаружены на поле. Ну и при выборе места уничтожения был обнаружен еще больший склад», — рассказал командир группы разминирования с позывным Патрон.

5 апреля расчет УР-77 «Метеорит» Центрального военного округа в ходе разминирования местности уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины. Расчет оружия выполнил два пуска зарядов по позициям украинских боевиков. Подрыв вызвал дистанционную детонацию противотанковых и противопехотных мин, обеспечив безопасный проход для техники и военных. В результате укрепления опорного пункта противника серьезно пострадали.

1 апреля российские саперы приступили к разминированию Запорожской области в связи с началом сельскохозяйственных работ. Отмечается, что инженерно-разведывательные группы практически ежедневно проводят разведку местности и объектов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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