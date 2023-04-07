Французский народ не поддерживает антироссийские санкции. Из-за них Франция оказалась в сложном положении. Об этом заявил основатель ассоциации «Граждане в желтых жилетах» — политического ядра движения «желтых жилетов» Тьерри-Поль Валет в пятницу, 7 апреля.

«Что касается санкций — эта ситуация вызывает сожаление… У Франции и России длинная история, насыщенная событиями, однако всё было хорошо в целом. А теперь отношения деградировали», — рассказал он в интервью «РИА Новости».

Активист отметил, что последствия антироссийских санкций повлияли на экономику Франции. Он упоминает газ и полагает, что РФ может перекрыть импорт газа и нефти в Европу, и тогда Франция должна будет искать альтернативы, покупать газ, например, у США или у других стран. И всё это обойдется ей гораздо дороже.

«Да, это всё поставило нас в сложное положение. Санкции против России повлияли на экономику Франции и французский народ, который ни о чем подобном не просил», — резюмировал лидер движения.

6 апреля американский обозреватель рассказал, почему санкции против России получили обратный эффект. По его словам, «стремление Запада сжечь рубль получило неприятные последствия». Он указал на то, что Россия теперь контролирует цены на нефть и золото.

3 апреля экс-глава австрийского МИДа Карин Кнайсль заявила, что многочисленные антироссийские ограничения негативно сказываются на репутации тех, кто их вводит. Попытки Запада надавить на Москву не привели к желаемым результатам и не оказали существенного влияния на политику РФ.

25 февраля текущего года Евросоюз принял 10-й пакет антироссийских санкций. В черный список включено 121 физическое и юридическое лицо. Также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Западные государства усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.