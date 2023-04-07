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В Москве упростили зачисление первоклассников в школу

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Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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Родители первоклассников в Москве для зачисления ребенка в школу теперь могут не приносить документы в бумажном виде, а отправлять сканы всех необходимых бумаг. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Как рассказала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова, перевод подачи заявления о зачислении в школу в электронный формат позволит родителям сократить время на получение услуги и подать заявление в любое время суток из любой точки России. Для этого необходимо иметь полную учетную запись портала mos.ru, сообщает RT.

Ракова пояснила, что большая часть документов запрашивается и проверяется при помощи межведомственного взаимодействия. Теперь же документы, которые нельзя было проверить посредством электронного документооборота, можно прикрепить в виде скан-копий к электронному заявлению, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Также в режиме онлайн теперь можно подать заявление и направить скан-копии документов для перевода ребенка в другую школу или класс. Помимо этого, родители смогут в электронной форме дать согласие на фото- и видеосъемку своего ребенка и дальнейшее использование материалов на сайте и в соцсетях школы, а также на его психолого-педагогическое сопровождение, пишет «Москва 24».

Регистрация электронных заявлений о приеме в первые классы средних учебных заведений производится в период с 1 апреля по 5 сентября, отмечает НСН.

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Ранее, 6 апреля, в столичной мэрии сообщили, что на востоке Москвы запланировали построить семь школ и детских садов, а также спортивный комплекс.

Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, создание качественных социальных объектов и мест для занятий спортом является важной частью развития районов, а также одной из основных задач властей и застройщиков.

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