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Посол КНР в РФ рассказал о различии тайваньского и украинского вопросов

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Фото: Global Look Press/XinHua/Evgeny Sinitsyn
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На фоне украинского кризиса некоторые страны пытаются использовать тайваньский вопрос для получения дивидендов. Хотя сущность тайваньского и украинского вопросов совсем различна. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй

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«Тайвань — неотъемлемая часть Китая, и этот вопрос в чистом виде относится к внутренним делам КНР, это коренной интерес Китая, не приемлющий какого-либо внешнего вмешательства», — подчеркнул он.

Он напомнил: во время недавнего визита Си Цзиньпина в РФ Владимир Путин заявил, что Россия неизменно поддерживает защиту Пекином своих справедливых интересов в тайваньском, гонконгском и синьцзянском вопросах. В подписанном совместном заявлении Москва подтвердила приверженность принципу «одного Китая».

«Это свидетельствует, что Россия придерживается справедливости, не боится крупных держав, прибегающих к политике грубой силы, и воплощает высокую степень стратегического взаимодоверия между РФ и КНР и высокий уровень и особый характер наших отношений», — добавил дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Запад не в том статусе, чтобы давать указания Китаю»

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