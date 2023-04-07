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Нетаньяху после ударов по Газе заявил о намерении Израиля жестко отвечать врагам

Нетаньяху после ударов по Газе заявил, что Израиль и впредь будет жестко отвечать врагам
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Фото: REUTERS/Bashar Talib
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Израиль продолжит жестко отвечать на выпады врагов. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху по итогам завершившегося в ночь на пятницу, 7 апреля, совещания военно-политического кабинета и телефонных переговоров с Египтом.

«Ответ Израиля, сегодня вечером и в будущем, будет заставлять платить высокую цену», — передает его слова The New York Times.

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Ранее этим же днем ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа. Удары были нанесены по объектам производства оружия палестинского исламского движения сопротивления (ХАМАС) в северной и центральной частях страны. Также были атакованы два туннеля.

Перед этим Нетаньяху пригрозил расплатой за любой акт агрессии против еврейского государства.

6 апреля на севере Израиля у границы с Ливаном в двух населенных пунктах сработал сигнал воздушной тревоги. Один пуск был зафиксирован с территории Ливана. Его отразила система противоракетной обороны (ПРО).

В результате один человек был ранен осколками упавшей ракеты, другой пострадал, пытаясь попасть в бомбоубежище.

5 апреля в сторону Израиля несколько ракет выпустили с территории сектора Газа. Одна из ракет попала в завод в районе Сдерота, еще несколько упали на открытой местности. Остальные ликвидировала система ПРО «Железный купол».

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