Почти 900 г наркотика изъяли у мужчины на МКАД

Полицейские изъяли у мужчины на МКАД почти 900 г гашиша. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Мужчина перевозил запрещенное вещество на автомобиле Volkswagen Polo. Его остановили на 84-м км МКАД. При личном досмотре в кармане брюк 29-летнего мужчины обнаружили сверток с неизвестным веществом растительного происхождения. При осмотре машины правоохранители обнаружили в багажнике еще восемь свертков с аналогичным веществом внутри. Экспертиза показала, что изъятое вещество было гашишем общей массой свыше 880 г, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Возбуждено уголовное дело о «незаконных приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет колонии.

5 апреля в подмосковном Одинцове полиция изъяла более 29 кг мефедрона, который изготавливали в гаражном боксе. Как отмечает «Москва 24», двое задержанных планировали сбыть запрещенное вещество путем закладок на территории округа. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу.

Также 5 апреля в Пензенской области задержали двух местных жителей, которых заподозрили в распространении запрещенных веществ. Как отмечает телеканал «360», задержанными оказались мужчина и женщина, у которых раньше уже были проблемы с законом. У них изъяли 30 свертков с расфасованными наркотиками во время досмотра и еще 20 у них дома.

31 марта в Санкт-Петербурге полицейские изъяли более 200 кг латиноамериканского кокаина, стоимость которого по ценам черного рынка превышает 800 млн рублей, пишет RT. Задержанные оборудовали тайники с наркотиками в перевозившем фрукты грузовом автомобиле.

В феврале в одной из квартир Лосино-Петровского округа Подмосковья нашли склад с крупными партиями наркотиков, общая стоимость которых может достигать 150 млн рублей. Как сообщает телеканал «Звезда», всё содержимое хранилища планировалось распространить с помощью тайников-закладок по территории Московской области.