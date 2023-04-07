Эксперт объяснил причину появления украинских диверсантов в Брянской области

Украинские силы пытаются перед своим вероятным наступлением растянуть линию боевого соприкосновения, заставить российскую армию распылить силы и средства, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал попытку украинской диверсионной группы войти на территорию России в Брянской области 6 апреля.

Кроме того, ВФУ стараются всячески нервировать население российских приграничных регионов, считает эксперт.

«Брянщина вдается выступом в территорию Украины и Белоруссии, поэтому они хотят туда зайти. Всё сводится к одному: попытаться вызвать состояние легкой паники. Их кураторы и спонсоры об этом думают. Ударили по Донецку, ударили по своим пленным — делают всё для того, чтобы люди на передовой и в тылу почувствовали неуверенность. К этому надо относиться очень серьезно. Но на Брянщине у народа нервы крепкие, паники никакой нет», — сказал он.

В зоне специальной военной операции 6 апреля российская армия вела активные наступательные действия на донецком направлении, а на остальных наносила удары по наиболее важным целям противника, сообщили в Минобороны России.

За сутки на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 325 человек и 42 единицы техники, включая гаубицы, самоходные артиллерийские установки и бронеавтомобили. В ЛНР и Харьковской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп ВФУ. В ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 107-й реактивной бригады и пункт управления 110-й механизированной бригады ВФУ.

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