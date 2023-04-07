Здание и квартиры уцелели после унесшего жизнь военкора Татарского теракта

Жителям дома, в котором 2 апреля произошел теракт, унесший жизнь военкора Владлена Татарского, позволено оставаться в квартирах, сообщил 6 апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Сегодня конструктивных нарушений нет, в квартирах тоже нет. Есть разрушения в офисе, но квартиры не пострадали. Мы обследовали фасады, посмотрели коммуникации. Пока нарушений нет», — приводит слова губернатора «Интерфакс».

Взрыв в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Санкт-Петербурга произошел 2 апреля. Татарский погиб на месте взрыва во время творческой встречи.

Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по факту убийства Татарского.

Позже дело было переквалифицировано на террористический акт.

3 апреля СК РФ сообщил о задержании подозреваемой во взрыве Дарьи Треповой. Позже МВД опубликовало видео с ее допросом. Ведется расследование, опрашиваются свидетели.

Национальный антитеррористический комитет назвал случившееся терактом, а также заявил, что к нему могут иметь отношение украинские спецслужбы и ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена).

В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что Россия в очередной раз столкнулась с проявлением деятельности киевского режима.