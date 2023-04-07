Президент Сербии Александр Вучич заявил, что конфликт на Украине превратился в тяжелую окопную борьбу. Об этом он сказал в четверг, 6 апреля, в интервью телеканалу РТС.

«При нынешнем положении вещей кажется, что никто не может выиграть в конфликте на Украине. Всё сейчас превратилось в тяжелую окопную борьбу», — указал Вучич.

Он добавил, что хотел бы прекращения украинского кризиса из-за экономики.

Ранее, 1 апреля, глава крымского парламента Владимир Константинов предупредил, что переломный момент в вооруженном конфликте вокруг Украины стоит ожидать уже в 2023 году. Со слов Константинова, украинский конфликт закончится тем, что РФ вернет себе исторические территории.

21 марта Вучич заявил, что Белград заинтересован в мире на Украине, а не в поражении одной из сторон.

До этого он спрогнозировал усиление боев на Украине, что приведет к более серьезному давлению Запада на его страну. Он указал, что существует общемировая тенденция на усиление вооружения. Также Вучич отметил, что продукция сербского военно-промышленного комплекса пользуется спросом.

18 января президент России Владимир Путин в ходе визита на входящий в концерн «Алмаз-Антей» Обуховский завод спрогнозировал неизбежность победы Москвы в украинском конфликте благодаря единству, сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов и работе оборонно-промышленного комплекса. Российский лидер дополнил, что в этом у него нет никаких сомнений.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято президентом Российской Федерации на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.