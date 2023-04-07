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Более 400 владельцев животных обратились в госклиники Подмосковья из-за клещей

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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За две недели более 400 владельцев животных обратились в госклиники Московской области из-за укусов клещей. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщается на сайте регионального Минсельхоза.

По словам зампреда правительства региона Георгия Филимонова, в 57 случаях специалисты подтвердили у животных диагноз пироплазмоз.

В ведомстве подчеркнули, что животное от укуса клеща может погибнуть, если не будет своевременно проведена терапия. Владельцев призвали при обнаружении клеща на питомце снять насекомое и в течение 10–14 дней наблюдать за состоянием животного, отмечает телеканал «360».

Самым оптимальным вариантом, как отметили в ведомстве, является сочетание нескольких видов обработок. В частности, капли на холку защищают питомца от клещей на три-четыре недели. Ошейники могут обезопасить от клещей на срок от одного до восьми месяцев. Использовать их рекомендуется в качестве дополнительной защиты.

Также защитить питомца от клещей можно с помощью таблеток, которые дают эффект от одного до трех месяцев.

При обнаружении на участке, где находятся животные, большого количества клещей необходимо пригласить ветеринарных специалистов-эпизоотологов и провести дезинфекцию на месте, пишет агентство городских новостей «Москва».

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28 марта врач-инфекционист, к.м.н. Андрей Поздняков напомнил о важности вакцинации от клещевого энцефалита. По словам специалиста, это единственный способ защититься от этого заболевания. Первые прививки проводятся осенью или зимой. Вводятся две вакцины с интервалом в один месяц.

Сезон клещей на большей части территории России начинается в апреле, и именно в этот период они наиболее опасны. Второй пик их активности приходится на сентябрь.

Поздняков подчеркнул, что клещевой энцефалит не лечится ничем, есть вероятность его развития в среднетяжелой и тяжелой форме. Тяжелые формы дают достаточно высокий процент инвалидизации и летальности, пишет RT.

Ранее сотрудник лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН Марина Кривошеина рассказала, что клещей можно подцепить не только в лесу, но и дома. По ее словам, это может произойти в том случае, если у человека есть домашнее животное. Она призвала не гладить собак и кошек сразу после улицы. Она рекомендовала купить для питомцев специальные капли от клещей, ошейники или спреи, отмечает телеканал «Звезда».

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