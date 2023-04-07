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Семь новых школ и детсадов появятся на востоке Москвы

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Фото: РИА Новости
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На востоке Москвы запланировали построить семь школ и детских садов, а также спортивный комплекс. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, создание качественных социальных объектов и мест для занятия спортом является важной частью развития районов, а также одной из основных задач властей и застройщиков, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В столичном районе Гольяново построят детский сад на 250 мест, отмечает телеканал «360». В Косино-Ухтомском районе 1 сентября введут в эксплуатацию детский сад.

Кроме того, в детском саду в районе Соколиная Гора завершаются отделочные работы и благоустройство территории, уточняет RT.

Помимо этого, на улице Чечулина в районе Ивановское готовится участок под строительство спортивного комплекса с бассейном, отмечает НСН.

До конца 2024 года четыре школы построят в районах Преображенское, Богородское и Косино-Ухтомский. В общей сложности учреждения смогут принять почти 2 тыс. учащихся, пишет «Москва 24».

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4 апреля в столичной мэрии сообщили, что в 2023 году в Москве построят детские сады, школы и поликлинику. В частности, будет построен учебный комплекс в Головинском районе, школа со спортивным комплексом и бассейном на 1100 мест в районе Молжаниновский, а также детский сад на 350 мест с бассейном в Новоподрезково.

23 марта Сергей Собянин рассказал, что школу с детсадом, а также деловой и торговый центры планируют построить инвесторы в ТиНАО. В эти проекты планируется инвестировать 4,5 млрд рублей. Их реализация даст ТиНАО более 1600 рабочих мест, уточняет сайт aif.ru.

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