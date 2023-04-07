Путин указал на подготовку концепции безопасности Союзного государства
Вопрос о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства имеет большое значение на фоне растущей напряженности на внешних границах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 6 апреля, на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
«В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в свете растущей напряженности на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны», — заявил президент.
Российский лидер отметил, что стоит «предметно заняться стратегическим планированием».
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