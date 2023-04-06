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Серия пенальти вывела «Краснодар» во второй этап полуфинала Кубка РФ

«Краснодар» обыграл «Ростов» и вышел во второй этап полуфинала Кубка России
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Футболисты «Краснодара» в серии пенальти обыграли «Ростов» в матче первого этапа полуфинала пути регионов Кубка России и перешли во второй этап, о чем стало известно 6 апреля. Встреча команд состоялась в Краснодаре.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Эдуард Сперцян на 23-й минуте у хозяев поля распечатал ворота соперников, а у гостей ответный мяч на 54-й минуте игры забил Роман Тугарев. Уже в серии пенальти футболисты проявили максимум и со счетом 5:3 хозяева одержали победу.

«Игра была равная. Мое мнение, легче играть в страте, чем входить в такую игру со скамейки запасных. Я должен был быть четвертым, но попросил поменяться. Просто хотелось быть пятым. Думал, куда пробить, смотрел на вратаря. Бить решающий удар волнительно, но приходится успокаивать свои эмоции», — рассказал полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в беседе со «Спорт-Экспресс».

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Вскоре после матча прошла жеребьевка следующих этапов Кубка России. Во втором этапе полуфинала «Краснодар» встретится с самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдет в одну из дат с 18-го по 20-е апреля. Причем «быки» будут хозяевами поля. «Ростов» покинул турнир.

Ранее, 15 марта, так же в серии пенальти победу над «Зенитом» одержало московское «Динамо». Команда вышла в первый этап полуфинала «Пути регионов» FONBET Кубка России.

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