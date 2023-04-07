«Известия» показали последствия обстрела села в ЛНР

В Рубежном в результате удара ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS оказались разрушены два подъезда почти полностью. Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков побывал на месте взрыва и показал последствия в пятницу, 7 апреля.

«Как обычно «бахнуло» — мы к этому уже привыкли, мы этого ничего не боимся. Но обидно, конечно. Утром встали, а там два человека умерло», — рассказала местная жительница.

Взрывом ракеты побило окна, у некоторых балконов сломаны перегородки.

Украинские боевики в ночь на среду нанесли удар по городу, выпустив по нему два снаряда из РСЗО HIMARS. В результате обстрела погиб 65-летний мужчина, женщина получила ранения.

В тот же день три человека погибли при ударе Украины по автобусной остановке в Лисичанске (ЛНР). Один человек пострадал.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.