Пожар охватил 400 кв. м птицефабрики под Симферополем
Мощный пожар охватил уже неиспользуемое здание бывшей птицефабрики под Симферополем вечером 6 апреля. Как сообщили в региональном МЧС, огонь удалось локализовать на площади в 400 кв. м.
Сообщение о возгорании в селе Перово поступило в 21:06. Погибших и пострадавших нет.
«По прибытии на место происшествия первого пожарного расчета было установлено, что горит бесхозное строение на территории птицефабрики», — передает сообщение ведомства ТАСС.
Ранее, 22 марта, в Подмосковье в результате пожара погибли двое детей из-за отравления угарным газом. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Отмечается, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание из-за электроприбора.