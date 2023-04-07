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Невролог объяснил разницу между панической атакой и гипертоническим кризом

Невролог Скрипченко: Гипертонический криз может развиться как по банальным причинам
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Гипертонический криз длится дольше панической атаки и случается реже, отметил врач-невролог Клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Сергей Скрипченко.

Он добавил, что симптомы у заболеваний схожие, а последствия разные и сложные. Например, тахикардия, повышение давления, тошнота, головная боль, одышка, головокружение, дрожь и чувство давления за грудиной могут проявляться при обоих болезнях.

«Гипертонический криз может развиться как по банальным причинам — злоупотребление алкоголем и большим количеством кофе, так и по более серьезным, таким, как резкая отмена гипотензивных препаратов, изменение погодных условий, гормональные нарушения, стресс и депрессивные состояния», — разъяснил врач в беседе с агентством «Прайм» 6 апреля.

Он отметил, что паническую атаку вызывает тревога, с которой человек не может справиться сам. Чувство тревоги и страха формируются в лимбической системе головного мозга, поэтому включается защитная реакция «бей — беги», а это провоцирует выброс адреналина.

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«Адреналин сужает сосуды, заставляет сердце биться чаще, дышать интенсивнее, чтобы обеспечить кислородом кровь, все вовлеченные органы, а также напряженные мышцы. Именно они ответственны за дрожь в теле. Человек пугается, потому что в этот момент он, как правило, расслаблен», — описал врач состояние при панической атаке.

Он также отметил, что при схожести симптомов немало и ключевых различий: длительность приступа, регулярность, артериальное давление при нем, сердцебиение и другое. Одно из основных отличий в том, что врач всегда сможет купировать гипертонический криз, чего не скажешь о панической атаке. С ней справиться непросто, добавил невролог.

В конце марта, 29 числа, врач-невролог, профессор кафедры неврологии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Шиндряева объяснила, как помочь человеку, страдающему паническими атаками. Врач посоветовала вести себя с человеком спокойно, не усугублять панику. Важно говорить с ним простыми словами, короткими предложениями.

А в феврале врач-терапевт «ИНВИТРО» Иван Ромасов рассказал, что сильные колебания атмосферного давления ощущают практически все, они могут вызывать головные боли, повышение артериального давления и урежение дыхания.

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