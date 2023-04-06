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СК возбудил дело после смерти подростка в башкирской школе

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Фото: СК РФ
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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 14-летнего подростка в школе в Башкирии. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщается на сайте СУ СК России по Республике Башкортостан.

Уголовное дело возбуждено по статье о халатности. Следователи проверят обеспечение безопасности учащихся в школе.

Инцидент произошел ранее 6 апреля на перемене в одной из школ города Октябрьского. Двое сверстников во время игры начали бороться, после чего одному из них стало плохо. Школьники и педагоги пытались оказать ему помощь, вызвали бригаду медиков, но те по прибытию лишь констатировали смерть подростка, пишет НСН.

Следователи осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

уполномоченный по правам ребенка республики Ольга Панчихина рассказала, что ребенок просто играл, не было ни драк, ни конфликтов, отмечает REGNUM.

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Ранее 6 апреля школьник в Пермском крае набросился с ножом на одноклассника. Пострадавшего госпитализировали. Региональный СК возбудил уголовное дело по статьям о халатности и покушении на убийство, пишет «Ридус». По данным следствия, ученик принес с собой в школу нож, которым причинил телесные повреждения другому ученику

Как отмечает телеканал «360», ЧП случилось на уроке литературы. Сначала нападавший школьник предложил своей жертве ответить на вопрос «Да или нет», после чего ударил его ножом.

Следователи выясняют, как нападавшему удалось пронести в школу нож. Устанавливаются обстоятельства случившегося и мотивы нападавшего, сообщает RT. Состояние пострадавшего медикам удалось стабилизировать.

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