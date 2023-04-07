Психиатр Каторгин разобрал психотип Треповой и сравнил ее с Карауловой

Обвиняемая в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга Дарья Трепова могла примкнуть к экстремистской организации из-за низкой самооценки и одиночества. Врач-психиатр и психотерапевт Владислав Каторгин разобрал психотип преступницы в четверг, 6 апреля, в беседе с Пятым каналом.

По словам эксперта, у Треповой немало схожего с Варварой Карауловой, осужденной в 2016 году за попытку примкнуть к «Исламскому государству» (ИГ, признанная террористической и запрещенная в РФ организация). Трепова попалась на уловки профессиональных вербовщиков. Каторгин объяснил, что участие в экстремистской организации могло стать для девушки способом проявить себя и добиться признания из-за страха одиночества и низкой самооценки.

«Аддикция — это бегство от себя, от реальности посредством изменения своего психического состояния, которое в данном случае достигается искусственными ощущениями. Аддикты бегут от себя, обманывают себя, обманывают семью и целый мир, поскольку им нужно произвести ложное впечатление на окружающих», — подчеркнул психотерапевт.

Врач отметил, что зависимый человек, как в ситуации с Карауловой и Треповой, готов на всё, чтобы быть замеченным.

По версии следствия, 2 апреля Трепова пришла на творческий вечер военкора Владлена Татарского в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в Петербурге. Она представилась Анастасией и подарила статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, позже взорвавшееся в руках журналиста. Татарский погиб. Кроме того, 42 человека пострадали.

На следующий день Трепову задержали и этапировали в Москву. 4 апреля Басманный суд столицы арестовал девушку на два месяца.

Ей было предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку»; «Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой»).

Национальный антитеррористический комитет назвал случившееся терактом, а также заявил, что к нему могут иметь отношение украинские спецслужбы и ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена).