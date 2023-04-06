ЦСКА обыграл СКА и вырвался вперед в серии финала Западной конференции КХЛ
Московский хоккейный клуб ЦСКА победил петербургский СКА в третьем матче финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вырвался вперед в серии. Игра состоялась в четверг, 6 апреля.
Счет во втором периоде открыл форвард московских армейцев Константин Окулов. В конце «двадцатиминутки» отрыв от соперника удвоил Владислав Каменев.
Также шайбы в третьем временном отрезке забросили хоккеисты ЦСКА Максим Соркин и Фредрик Клаэссон. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу хозяев стадиона, сообщает «Спорт-Экспресс».
В следующий раз команды сыграют в Москве 8 апреля.
4 апреля хоккейный клуб СКА обыграл ЦСКА во втором матче полуфинала Кубка Гагарина со счетом 2:1. Первую шайбу забил нападающий московского клуба Андрей Светлаков в первом периоде. Во втором периоде отличился форвард хозяев Валентин Зыков. В третьем временном отрезке ворота соперников поразил нападающий СКА Михаил Воробьев.