Тела двух взрослых и ребенка обнаружили в квартире в Саратовской области
Тела двух взрослых и 11-летнего ребенка обнаружены в квартире одного из домов в поселке Татищево Саратовской области, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России 6 апреля.
«По предварительным данным, <...> в помещении квартиры, расположенной в одном из домов на улице Северной <...> обнаружены тела 31-летней женщины, 34-летнего мужчины и 11-летнего мальчика без признаков жизни и телесных повреждений», — следует из сообщения Telegram-канала ведомства.
Следователем СК был проведен осмотр места происшествия, также было осмотрено газовое оборудование. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
В ведомстве уточнили, что проведение процессуальной проверки находится на контроле руководителя следственного управления региона Анатолия Говорунова. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее, 10 марта, тела двух женщин были обнаружены в квартире в поселке завода Мосрентген Новой Москвы. По данным «Известий», в квартире проживали 85-летняя женщина и ее 58-летняя родственница. Отмечается, что дверь в квартиру была заварена еще в декабре 2022 года при подготовке пятиэтажки к сносу.