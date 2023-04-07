Синоптики спрогнозировали москвичам тепло до +11 градусов 7 апреля

Переменную облачность, отсутствие осадков и до 11 градусов тепла — такую погоду пообещали синоптики жителям Московского региона в пятницу, 7 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров будут колебаться от +9 до +11 градусов, ночью столицу ждет похолодание до нулевой отметки.

В Московской области ожидается от 7 до 12 градусов тепла в дневное время суток и до –2 градусов — в ночное.

Прогнозируется ветер восточного направления со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

Днем ранее, 6 апреля, в столице зафиксировали самую высокую температуру с начала года.

Этот день стал самым теплым днем в Москве с начала года. В 14 часов на главной метеостанции столицы ВДНХ температура воздуха поднялась до отметки +13,8 градуса.

5 апреля главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала в субботу и воскресенье — 8 и 9 числа — до 12 градусов тепла в столице. Ожидается также переменная облачность и отсутствие осадков, рассказала она.