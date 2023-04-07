Российским юрлицам предоставили новый способ авторизации

«Тинькофф» запустил Tinkoff ID для авторизации юридических лиц. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Все компании, работающие с юрлицами или ИП, могут подключить Tinkoff ID на свой сайт или в приложение — для этого не нужно быть клиентом банка. Авторизация же по Tinkoff ID для юридических лиц доступна всем пользователям с личным кабинетом в «Тинькофф Бизнесе».

Отмечается, что интеграция Tinkoff ID позволяет платформе, предоставляющей товары или услуги бизнесу, «увеличить конверсию входа на сайт, повысить процент оплат, а также упростить и автоматизировать выставление счетов». В то же время клиенты — юрлица — могут сэкономить время на регистрацию и вход, а процесс оплаты счетов для них станет легче.

«Все данные компаний-партнеров, которые осуществляют вход по Tinkoff ID, надежно защищены и передаются только с их согласия. Осуществлять контроль над передачей данных, а также давать право на подпись счетов каждая компания может в своем личном кабинете», — подчеркнули в пресс-службе «Тинькофф».

Руководитель сервиса Tinkoff ID Виталий Бриедис считает, что вход по Tinkoff ID для юридических лиц — это «закономерный и важный этап развития» продукта компании. «Теперь и представители бизнеса смогут за пару кликов пройти авторизацию на сайте и оценить все преимущества Tinkoff ID, такие как: скорость, удобство, и самое главное, надежность и безопасность нашего сервиса», — добавил он.