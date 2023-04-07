Дерматолог рассказала о симптомах и течении атопического дерматита

Атопический дерматит может проявляться на протяжении всей жизни, хотя чаще всего его симптомы почти полностью исчезают во взрослом возрасте. Об этом «Известиям» рассказала заведующая дерматовенерологическим отделением Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ Эльвира Гуменная 7 апреля, в День дерматовенеролога.

По ее словам атопический дерматит — это хроническое заболевание с периодически возникающими ремиссиями и обострениями. При этом его симптомы могут различаться в зависимости от возраста пациента.

Так, в младенческом возрасте первые признаки атопического дерматита могут появиться в возрасте двух-трех месяцев. В этот период обычно наблюдаются покраснения на сгибах ног и рук ребенка, а также шелушения на лице и отечные покраснения.

С двух до 12 лет для болезни характерны высыпаниями на задней поверхности шеи, подколенных ямках и сгибах локтей. При этом сохраняются повышенная сухость кожи, раздражения и шелушения, увеличивается частота появления узелковых воспалительных элементов.

В подростковый период чаще всего симптомы атопического дерматита исчезают, и он уходит в ремиссию. Если болезнь не уходит, то самым распространенным ее признаком является кожный зуд.

Гуменная отметила, что атопический дерматит не только мешает жить пациентам, но и способен вызвать инфекционные заболевания. Кроме того, он на 80% повышает риск развития респираторной аллергии. А при наличии дерматита и пищевой аллергии может развиться бронхиальная астма.

Помимо этого, если вовремя не начать терапию, площадь пораженных участков кожи будет увеличиваться. При тяжелом течении атопического дерматита на коже появляются трещины, возникают жжение и зуд, что становится серьезной медицинской и косметической проблемой.

Спровоцировать обострение заболевания могут различные факторы: внешние раздражители (сигаретный дым, моющие средства), погодные условия и слишком горячая или холодная вода, укусы насекомых, шерсть, пылевые клещи и стресс.

Дерматолог также указала, что наличие атопического дерматита у одного из родителей дает 30–40% шанс его появления у ребенка. Если заболевание есть у обоих родителей вероятность возрастает до 75%.

Лечение атопического дерматита, пояснила Гуменная, зависит от возраста пациента и тяжести его течения. Врач может назначить только наружные средства или же прибегнуть к фототерапии и системному приему лекарств. При этом генетическая предрасположенность к данному заболеванию не позволяет вылечить его до конца.

Тем не менее, подчеркнула специалист, оказание качественной медицинской помощи и соблюдение всех рекомендаций врача помогают достичь стойкой ремиссии.

6 апреля врач-дерматовенеролог «Медси» Екатерина Павлова рассказала, что частицы сухого шампуня после использования могут остаться на голове и препятствовать нормальной работе сальных и потовых желез. По словам врача, этот продукт лучше всего использовать не чаще раза в неделю, так как он не подходит для регулярного применения. Кроме того, он противопоказан при наличии кожных заболеваний, например, воспаления кожи волосистой части головы, псориаза и себорейного дерматита.