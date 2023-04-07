Реклама
Прямой эфир
Мир
Армия Израиля открыла огонь по целям в Ливане
Наука и техника
Маск объявил о готовности к запуску корабля Starship на следующей неделе
Мир
В США заявили о нежелании конфликта с Китаем из-за ситуации вокруг Тайваня
Общество
Самолеты из Москвы, Петербурга, Новосибирска и Иркутска не смогли сесть во Владивостоке
Мир
Пентагон начал изучать обстоятельства утечки о секретной контратаке Украины
Происшествия
В Донецке погибли четыре человека после обстрела ВСУ
Общество
В Москве упростили зачисление первоклассников в школу
Мир
Китай за год экспортировал в Россию 162 тыс. автомобилей
Мир
В США в авиакатастрофе погиб топ-менеджер производителя оружия Raytheon
Мир
Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа
Общество
Нарушения выявлены в 133 материалах «Википедии»
Экономика
В России исчезнут некоторые бренды Danone
Общество
Синоптики пообещали майскую погоду на следующей неделе в Москве

Дерматолог рассказала о симптомах и течении атопического дерматита

Дерматолог Гуменная: атопический дерматит проявляется всю жизнь с ремиссиями и обострениями
0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Атопический дерматит может проявляться на протяжении всей жизни, хотя чаще всего его симптомы почти полностью исчезают во взрослом возрасте. Об этом «Известиям» рассказала заведующая дерматовенерологическим отделением Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ Эльвира Гуменная 7 апреля, в День дерматовенеролога.

По ее словам атопический дерматит — это хроническое заболевание с периодически возникающими ремиссиями и обострениями. При этом его симптомы могут различаться в зависимости от возраста пациента.

Так, в младенческом возрасте первые признаки атопического дерматита могут появиться в возрасте двух-трех месяцев. В этот период обычно наблюдаются покраснения на сгибах ног и рук ребенка, а также шелушения на лице и отечные покраснения.

С двух до 12 лет для болезни характерны высыпаниями на задней поверхности шеи, подколенных ямках и сгибах локтей. При этом сохраняются повышенная сухость кожи, раздражения и шелушения, увеличивается частота появления узелковых воспалительных элементов.

В подростковый период чаще всего симптомы атопического дерматита исчезают, и он уходит в ремиссию. Если болезнь не уходит, то самым распространенным ее признаком является кожный зуд.

Гуменная отметила, что атопический дерматит не только мешает жить пациентам, но и способен вызвать инфекционные заболевания. Кроме того, он на 80% повышает риск развития респираторной аллергии. А при наличии дерматита и пищевой аллергии может развиться бронхиальная астма.

Помимо этого, если вовремя не начать терапию, площадь пораженных участков кожи будет увеличиваться. При тяжелом течении атопического дерматита на коже появляются трещины, возникают жжение и зуд, что становится серьезной медицинской и косметической проблемой.

Спровоцировать обострение заболевания могут различные факторы: внешние раздражители (сигаретный дым, моющие средства), погодные условия и слишком горячая или холодная вода, укусы насекомых, шерсть, пылевые клещи и стресс.

Дерматолог также указала, что наличие атопического дерматита у одного из родителей дает 30–40% шанс его появления у ребенка. Если заболевание есть у обоих родителей вероятность возрастает до 75%.

Лечение атопического дерматита, пояснила Гуменная, зависит от возраста пациента и тяжести его течения. Врач может назначить только наружные средства или же прибегнуть к фототерапии и системному приему лекарств. При этом генетическая предрасположенность к данному заболеванию не позволяет вылечить его до конца.

Тем не менее, подчеркнула специалист, оказание качественной медицинской помощи и соблюдение всех рекомендаций врача помогают достичь стойкой ремиссии.

Крем ей к лицу: как защитить кожу зимой
Неправильный уход в холод может спровоцировать дерматоз

6 апреля врач-дерматовенеролог «Медси» Екатерина Павлова рассказала, что частицы сухого шампуня после использования могут остаться на голове и препятствовать нормальной работе сальных и потовых желез. По словам врача, этот продукт лучше всего использовать не чаще раза в неделю, так как он не подходит для регулярного применения. Кроме того, он противопоказан при наличии кожных заболеваний, например, воспаления кожи волосистой части головы, псориаза и себорейного дерматита.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023