Подготовка пляжа к летнему сезону началась в Артеме

В Артемовском горокруге Приморского края началась подготовка пляжа в бухте Муравьиная к купальному сезону. Об этом администрация Артема сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Подготовлена схема движения автотранспорта на территории пляжа. Для соблюдения норм действующего законодательства РФ, запрещающего стоянку автотранспорта на береговой линии, запланирована установка ограждающих конструкций», — говорится в сообщении властей.

Как уточняет РИА «Восток-Медиа», ограждения будут отделять берег от дороги. Поблизости разместят бесплатную стоянку авто. Вход на территорию пляжа останется бесплатным.

29 марта сообщалось, что новая пляжная зона откроется в Нижнем Новгороде летом 2023 года. Территория находится на Пермяковском озере.