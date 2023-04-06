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ВС РФ за сутки уничтожили более 140 военных ВСУ на донецком направлении

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Вооруженные Силы РФ за сутки уничтожили более 140 украинских военных на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в четверг, 6 апреля.

«В ходе активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск за сутки уничтожены более 140 украинских военнослужащих», — отметили в Минобороны РФ.

Уточняется, что войска России также уничтожили три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установка, самоходные гаубицы и радиолокационную станцию.

Согласно данным, в районе населенного пункта Сергеевка в ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 107-й реактивной бригады украинских военных.

Кроме того, в районах населенных пунктов Луганской народной республики и Харьковской области ВС РФ пресекли действия трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Войска России уничтожили до 80 военных на краснолиманском направлении, на херсонском — до 20-ти солдат, на купянском направлении — более 50-ти. Также на южнодонецком и запорожском направлениях потерпели поражение до 35-ти военнослужащих.

В целом за сутки российские военные нанесли поражение 92 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 128 районах, по информации Минобороны РФ.

Ранее 6 апреля военными и пограничниками была пресечена попытка проникновения более 15 боевиков диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России в районе населенного пункта Случаевск Брянской области.

О попытке проникновения на территорию Брянской области украинской ДРГ сообщил утром 6 апреля губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших серди мирного населения не было.

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