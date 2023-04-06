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В МО раскрыли подробности попытки проникновения ДРГ в Брянскую область

Минобороны: ВС России пресекли попытку проникновения ДРГ в Брянской области
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Фото: РИА Новости
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Военными и пограничниками пресечена попытка проникновения более 15 боевиков диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России в районе населенного пункта Случаевск Брянской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 6 апреля.

«Сегодня около 8:30 утра подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа совместно с пограничным нарядом пограничного управления ФСБ <...> пресечена попытка проникновения ДРГ ВСУ численностью более 15 боевиков», — уточнили в военном ведомстве.

По словам Конашенкова, в ходе столкновения огнем артиллерии Западного военного округа противнику нанесено поражение. Диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины. В Минобороны добавили, что потерь среди российских военнослужащих нет.

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О попытке проникновения на территорию Брянской области украинской ДРГ сообщил утром 6 апреля губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших среди мирного населения не было.

ВСУ предпринимают попытки атаковать приграничные территории РФ на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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