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RT Arabic: в Ливане обнаружили ракетные установки, использовавшиеся для обстрела Израиля

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В Ливане обнаружены ракетные установки, которые использовались для обстрела Израиля. Об этом сообщили представители ливанских спецслужб в четверг, 6 апреля.

«Ливан начал расследование, чтобы выяснить, кто стоит за запуском десятков ракет по Израилю», — заявили RT Arabic в спецслужбах, о чем сообщается в Telegram-канале RT.

Отмечается, что ракетные установки, из которых были совершены удары, были обнаружены на юге Ливана.

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Ранее в этот же день пресс-служба израильской Армии обороны сообщила, что с ливанской территории по Израилю было выпущено по меньшей мере 34 ракеты. Там отметили, что 25 снарядов удалось перехватить системе противовоздушной обороны (ПВО), еще пять упали на израильской территории. Отмечается, что информация о местонахождении еще четырех ракет пока уточняется.

До этого, также в четверг, сообщалось, что Израиль обстрелял южные районы Ливана после запуска ракеты с его территории. При этом депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил, что из Ливана было запущено ограниченное число ракет, в то время как Израиль ответил масштабной атакой — более 90 ракет.

Тогда же Армия обороны Израиля сообщила, что на севере страны у границы с Ливаном в двух населенных пунктах сработал сигнал воздушной тревоги. Также был зафиксирован один пуск с территории Ливана, который был отражен системой противоракетной обороны (ПРО).

Ливан и Израиль находятся в состоянии конфликта со времен арабо-израильских столкновений 1948–1949 годов.

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